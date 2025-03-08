08.03.2025 (09:30)

Военнослужащие группировки войск «Запад» поздравили женщин с Международным женским днем



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Запад» поздравили женщин с Международным женским днем

В Международный женский день, 8 Марта, военнослужащие группировки войск «Запад», принимающие участие в специальной военной операции, опубликовали видеопоздравление, обращенное к женщинам.

Военнослужащие выразили слова благодарности за поддержку и пожелали мира, и благополучия. В их голосах звучали искренность и теплота, а обращение к женщинам было проникнуто глубоким уважением и признательностью за стойкость и выдержку в непростое время.

Видеоролик, наполненный патриотическим духом, стал настоящим подарком для всех женщин, которые ждут своих близких с фронта.

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