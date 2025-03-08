08.03.2025 (09:00)
Добровольцы-женщины отряда «Барс-Курск» в Международный женский день выполняют задачи в Кореневском районе Курской области
В Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» поздравили женщин-коллег с Международным женским днём и вручили им награды.
Добровольцы отряда «Барс-Курск» совместно с подразделениями группировки войск «Север» обеспечивают безопасность в Кореневском районе Курской области.
Большинство добровольцев – уроженцы населенного пункта Коренево и Кореневского района. Среди них есть и женщины, которые служат наравне с мужчинами.
В преддверии Международного женского дня добровольцы-женщины были награждены медалями «Защитник Курской области».
Добровольцы формирования «Барс-Курск», прошедшие тщательную подготовку на полигонах в тыловой зоне, выполняют задачи на территории Курской области.
На данное подразделение возлагаются следующие задачи, выполнение которых осуществляется только на территории Курской области: охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.
«Барс-Курск» – уникальное формирование, состоящее из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района. Все они представляют различные профессии и отправились защищать Родину по собственному желанию.
Главная цель отряда – обеспечение безопасности мирных жителей Курской области. Добровольцы, заключившие контракт, прошли обучение и получили необходимое снаряжение.