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08.03.2025 (08:30)

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БпЛА и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления БпЛА, уничтожают артиллерийские орудия, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ.

По координатам, полученным от воздушной разведки, расчеты 152-мм орудий «Мста-Б» нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом, замаскировавшимся в оставленных жилых домах Херсона.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение националистическим формированиям ВСУ на расстоянии до 25 км. Большим плюсом орудия «Мста-Б» является то, что оно может работать в любое время независимо от погодных условий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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