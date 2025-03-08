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08.03.2025 (08:00)

Штурмовики «крылатой пехоты» оттачивают свои навыки перед штурмовыми действиями в Запорожской области

На полигоне в тыловом районе Ореховского направления в Запорожской области личный состав штурмовых подразделений Новороссийских десантников оттачивает свои боевые навыки.

Опытные инструктора, имеющие боевой опыт, проводят занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке. Программа обучения дополнена с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

Личный состав закрепляет практические знания и опыт, а также тренирует действия при перемещении в ходе боя в боевых двойках и тройках.

Особое внимание уделяется отработке ведения боевых действий при штурме украинских опорных пунктов и их зачистке, где десантники двигаются малыми группами, а также отрабатывают действия при быстром смешивании с боевых машин и квадроциклов. Во время ведения боя десантники прикрывают друг друга, уничтожая при этом противника с близкого расстояния ручными осколочными гранатами и огнем из стрелкового оружия.

Ежедневные занятия проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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