08.03.2025 (07:30)

Сотрудники Военной автоинспекции Донецка провели акцию "Цветы автоледи" в честь Международного женского дня



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сотрудники Военной автоинспекции Донецка провели акцию "Цветы автоледи" в честь Международного женского дня

Сотрудники 220-й военной автомобильной инспекции (территориальной) города Донецка в рамках празднования Международного женского дня провели акцию "Цветы автоледи". На одной из дорог столицы Донецкой Народной Республики военнослужащие вручили водителям-женщинам букеты тюльпанов, а также от лица командования ВАИ поздравили их с праздником.

Помимо этого, сотрудники напомнили автоледи о правилах дорожного движения и пожелали им мирного неба над головой.

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