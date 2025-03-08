08.03.2025 (07:30)
Сотрудники Военной автоинспекции Донецка провели акцию "Цветы автоледи" в честь Международного женского дня
Сотрудники 220-й военной автомобильной инспекции (территориальной) города Донецка в рамках празднования Международного женского дня провели акцию "Цветы автоледи". На одной из дорог столицы Донецкой Народной Республики военнослужащие вручили водителям-женщинам букеты тюльпанов, а также от лица командования ВАИ поздравили их с праздником.
Помимо этого, сотрудники напомнили автоледи о правилах дорожного движения и пожелали им мирного неба над головой.
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