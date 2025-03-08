08.03.2025 (07:00)

В Международный женский день оператор БпЛА 157-й отдельной бригады материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» с позывным «Июнь» в зоне проведения специальной военной операции выполняет свои задачи наравне с мужчинами



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Международный женский день оператор БпЛА 157-й отдельной бригады материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» с позывным «Июнь» в зоне проведения специальной военной операции выполняет свои задачи наравне с мужчинами

Оператор БпЛА с позывным «Июнь» 157-й отдельной бригады материально-технического обеспечения группировки войск «Запад» профессионально выполняет свои задачи в зоне проведения специальной военной операции.

В её обязанности входит испытание дронов и гексокоптаров, которые модернизируют или ремонтируют в ремонтной мастерской или лаборатории на базе соединения.

В ближайшее время оператор БпЛА с позывным «Июнь» будет заниматься доставкой необходимых грузов на позиции наших бойцов на линии боевого соприкосновения.

«Июнь» принимает участие в зоне проведения специальной военной операции более двух лет на должности санинструктора. После проявила желание сменить свою деятельность на оператора БпЛА, где с гордостью и честью несёт свою службу.

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