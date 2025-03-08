08.03.2025 (06:00)

В Международный женский день инспектор ВАИ группировки войск «Запад» с позывным «Вишня» в ходе проведения специальной военной операции выполняет свои задачи наравне с мужчинами



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Международный женский день инспектор ВАИ группировки войск «Запад» с позывным «Вишня» в ходе проведения специальной военной операции выполняет свои задачи наравне с мужчинами

Сотрудники ВАИ организуют проезд военного и гражданского транспорта, ведут разъяснительную работу и профилактические беседы с военным водителями и местным населением.

На одном из направлений СВО выполняет задачи специальной военной операции инспектор ВАИ группировки войск «Запад» с позывным «Вишня». Такой позывной инспектор получила от своего воинского коллектива, который уважает своего боевого товарища и считает его равным среди всех мужчин в подразделении.

Елена в звании «прапорщик». Она служит в Вооруженных Силах РФ с 2017 года. Проходит службу в военной автомобильной инспекции на должности техника в отделении безопасности дорожного движения и автоматизированных систем управления. Сила её характера проявляется в том, что, несмотря на все опасности, она добровольно вызвалась поехать в зону специальной военной операции. Это решение она приняла осознанно, понимая все риски и ответственность.

Елена не только продолжает эффективно выполнять свои обязанности, но и выступает примером для своих двух дочерей, которые гордятся её служением и отвагой. Она считает, что патриотизм и профессионализм не зависят от пола, а её решимость и преданность вызывают уважение и восхищение.

Елена всегда мечтала стать военным автоинспектором, для этого даже закончила высшее учебное заведение по специальности и поступила на службу в ВАИ. До исполнения своей мечты также увлекалась гонками на раллийных треках, влюблялась в автомобили и спорт с характером. Свой характер несколько лет показывает и на службе.

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