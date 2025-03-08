08.03.2025 (05:00)
Штурмовики группировки войск «Восток» громят укрепрайоны ВСУ под Великой Новосёлкой
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» продолжают уверенно продвигаться вперёд, выполняя задачи по ликвидации укрепрайонов и зачистке лесополос украинских националистов в районе населённого пункта Великая Новосёлка.
В бою мотострелки слаженно взаимодействуют с расчётами разведывательных и ударных БпЛА, которые указывают бойцам места нахождения противника, а также помогают с воздуха уничтожать живую силу и технику боевиков.
«Мы всегда работаем слаженно, я знаю, что мой товарищ меня не подведёт, всегда иду уверенно, поэтому у нас всё и получается. Враг больше работает дистанционно, при помощи БпЛА и артиллерии. Взглядом с нами встречаться не хочет, противник этого боится», - рассказал военнослужащий с позывным «Бурят».
На Южно-Донецком направлении наши военнослужащие эффективно подавляют сопротивление противника, освобождая населенные пункты.