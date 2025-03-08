08.03.2025 (05:00)

Штурмовики группировки войск «Восток» громят укрепрайоны ВСУ под Великой Новосёлкой



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовики группировки войск «Восток» громят укрепрайоны ВСУ под Великой Новосёлкой

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» продолжают уверенно продвигаться вперёд, выполняя задачи по ликвидации укрепрайонов и зачистке лесополос украинских националистов в районе населённого пункта Великая Новосёлка.

В бою мотострелки слаженно взаимодействуют с расчётами разведывательных и ударных БпЛА, которые указывают бойцам места нахождения противника, а также помогают с воздуха уничтожать живую силу и технику боевиков.

«Мы всегда работаем слаженно, я знаю, что мой товарищ меня не подведёт, всегда иду уверенно, поэтому у нас всё и получается. Враг больше работает дистанционно, при помощи БпЛА и артиллерии. Взглядом с нами встречаться не хочет, противник этого боится», - рассказал военнослужащий с позывным «Бурят».

На Южно-Донецком направлении наши военнослужащие эффективно подавляют сопротивление противника, освобождая населенные пункты.

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