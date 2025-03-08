08.03.2025 (00:00)

Минобороны России запускает новый мультимедийный проект с архивными документами, рассказывающими о вкладе женщин в Победу в Великой Отечественной войне

К Международному женскому дню и в преддверии 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Министерство обороны Российской Федерации запускает мультимедийный проект «В суровые дни вы для нас – боевые подруги!», посвященный вкладу женщин национальных республик, которые боролись за общую Победу в регулярных частях Красной Армии.

Проект создан на основе рассекреченных архивных документы документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые ранее не были доступны широкой аудитории. Эти материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героинь.

В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие проявили исключительное мужество, отвагу и преданность воинскому долгу. Многие из них непосредственно участвовали в боях, служили снайперами, разведчиками, связистками, медиками, летчицами и артиллеристами, демонстрируя исключительное мужество и стойкость. Другие – обеспечивали бесперебойную работу тыловых частей и соединений, внося значительный вклад в поддержание боеспособности Красной Армии. Женщины стойко переносили все тяготы и лишения армейской и фронтовой жизни, не уступая мужчинам в выносливости и целеустремленности.

В новом разделе на сайте Минобороны России представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии представленных героев и другие исторические документы.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



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