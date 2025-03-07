07.03.2025 (11:45)

Турнир по каратэ имени Героя России Максима Игоревича Шикина прошел в Ставрополе

В Ставрополе состоялся турнир по всестилевому каратэ имени Героя России, гвардии майора Максима Игоревича Шикина. Соревнования, в которых приняли участие более 150 спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет из Карачаево-Черкеской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, проводились в спортивном зале Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Открыли турнир выносом государственного флага Российской Федерации и флага Сухопутных войск Вооруженных Сил России курсанты военного учебного центра (ВУЦ) при СКФУ. Перед началом боев для участников с приветственными словами выступили супруга Героя России Марина Шикина, которая пришла на мероприятие вместе со своими детьми и родственниками.

Среди почётных гостей были также заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Юрий Котов, преподаватели и представители руководства университета. Они выразили благодарность Герою России гвардии майору Шикину и пожелали участникам соревнований успехов и высоких достижений.

Победители и призёры получили путевку на Чемпионат и Первенство России по все стилевому каратэ, который в этом году запланирован к проведению в городе Орле.

Справочно: Гвардии майор Максим Игоревич Шикин – командир группы специального назначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. С 24 февраля 2022 года и по настоящее время выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Указом президента Российской Федерации за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, был удостоен звания Героя Российской Федерации.

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