07.03.2025 (11:15)

С военнослужащими зенитного ракетного дивизиона военной базы ЮВО в Армении провели занятия по тактической и специальной подготовке

На высокогорном полигоне «Камхуд» с военнослужащими зенитного ракетного дивизиона военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели плановые занятия по тактической и специальной подготовке.

В ходе выдвижения к месту проведения занятий, были отработаны нормативы по вождению. Во время проведения занятий личный состав обучался приведению зенитных ракетных батарей в готовность, с целью прикрытия войск и важных объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника, ориентированию боевых машин и проведению контроля функционирования аппаратуры.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) военной базы ЮВО в Армении в реальной обстановке провели тренировки и отработали нормативы на технике и вооружении. На тренировках внимание уделялось индивидуальной подготовке специалистов, определяющих боеготовность подразделений ПВО.

Занятия прошли в соответствии с планом боевой подготовки ЮВО.

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