07.03.2025 (22:15)

Командование ЦВО поздравило женщин – военнослужащих и гражданских сотрудниц Минобороны РФ с Международным женским днём в Екатеринбурге

Временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков поздравил женщин-военнослужащих и сотрудниц из числа гражданского персонала соединений и воинских частей, дислоцированных на Урале. Мероприятие традиционно прошло в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге.

В ходе торжественного собрания генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков поздравил женщин с праздником, отметив их весомый вклад как в тылу, так и в зоне специальной военной операции (СВО), после чего военнослужащим и гражданским сотрудницам вручили ведомственные награды, благодарственные письма и почётные грамоты, в том числе за подписью Президента Российской Федерации. Завершилась официальная часть мероприятия праздничным концертом с участием творческих коллективов Дома офицеров ЦВО и артистов из Свердловской области.

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