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07.03.2025 (23:00)

На Северном флоте состоялся чемпионат по плаванию среди военнослужащих женского пола

В преддверии Международного женского дня в спортивном комплексе «Плавательный» в городе Североморске состоялся чемпионат Северного флота по плаванию среди военнослужащих-женщин.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие прекрасного пола объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

В эстафете 3х50 метров первое место заняла команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, второе «Циклон» Центра связи Северного флота, третье «Гроза» смешанного авиационного корпуса.

Церемонию награждения и поздравление победителей и участников турнира провёл помощник командующего флотом (по физической подготовке) - начальник отделения (физической подготовки) Северного флота полковник Павел Кошкарев.

Участницам были вручены грамоты, медали и кубки, а также вкусные подарки и цветы. Мужчины передали им свои тёплые и искренние поздравления с Международным женским днём.

В мероприятии также приняли участие начальник центра морской и физической подготовки (г. Североморск) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Андрей Ссюхин, директор спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) (морской и физической подготовки (г. Североморск) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Павел Кравцов и инструктор-методист спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) (морской и физической подготовки г. Североморск) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Виктория  Ильяшук.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Спорт , Соревнования
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