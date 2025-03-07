07.03.2025 (17:30)

Командующий Черноморским флотом вручил государственные награды военнослужащим-женщинам

Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук в преддверии Международного женского дня вручил женщинам-военнослужащим государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Министерства обороны России.

Командующий флотом тепло поздравил женщин с приближающимся праздником, поблагодарил их за профессионализм и стойкость при выполнении своих обязанностей, особые слова благодарности командующий выразил женщинам-военнослужащим участникам специальной военной операции.

За самоотверженность, мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении поставленных задач в ходе проведения специальной военной операции, офицерам, старшинам и сержантам были вручены Медали Жукова, медали «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», «Участнику специальной военной операции» и другие ведомственные награды Министерства обороны.

Государственные и ведомственные награды получили женщины-военнослужащие из состава 810 отдельной Гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты, подразделений связи и медицинской службы Черноморского флота.

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