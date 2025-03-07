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07.03.2025 (18:30)

Корабельная тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин в акватории Балтики

В рамках планового учения тральных сил в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе морского тральщика «Лев Чернавин» и рейдового тральщика «Василий Поляков» обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения на полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, минно-тральные корабли соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин с применением шнуровых зарядов.

В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате кораблями были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины.

Следующей учебно-боевой задачей стала отработка действий по уничтожению безэкипажных катеров условного противника. Средствами наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены БЭК «противника», стремительно приближающиеся к кораблям, по команде дежурно-вахтенного офицера, развернутая зенитно-пулеметная группа прицельным огнем уничтожила указанную цель.

Кроме того, экипажи отработали вопросы противодиверсионной обороны с применением учебного гранатометания и задачи по радиационной, химической и биологической защите.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот
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