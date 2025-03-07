Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2025 (19:30)

Ракетный катер Балтийского флота уничтожил морские цели крылатыми ракетами

В ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 в море ракетный катер «Димитровград» выполнил электронные ракетные пуски крылатыми ракетами «Москит» по отряду боевых кораблей условного противника.

В морских полигонах Балтийского флота, экипаж ракетного катера «Димитровград» выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса «Москит».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. В рамках выхода в море экипажами кораблей также было проведено отражение воздушного налета с помощью ствольной артиллерии и выполнены упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false