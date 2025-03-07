07.03.2025 (19:30)

Ракетный катер Балтийского флота уничтожил морские цели крылатыми ракетами

В ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 в море ракетный катер «Димитровград» выполнил электронные ракетные пуски крылатыми ракетами «Москит» по отряду боевых кораблей условного противника.

В морских полигонах Балтийского флота, экипаж ракетного катера «Димитровград» выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса «Москит».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. В рамках выхода в море экипажами кораблей также было проведено отражение воздушного налета с помощью ствольной артиллерии и выполнены упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

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