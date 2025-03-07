07.03.2025 (20:30)

Десантные катера Балтийского флота провели учение по высадке десанта в Калининградской области

Десантные катера проекта «Дюгонь» отработали тактическую задачу по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В учении были задействованы десантные катера на воздушной каверне «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и десантный катер «Д-325». Во время выхода в море экипажи выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантные катера провели маневрирование на предельно возможных скоростях – более 30 узлов (около 60 км/час) – с отработкой различных вариантов подхода к берегу.

Кроме того, катера произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона «Хмелевка». Всего на берег было доставлено 6 бронетранспортеров БТР-82а с личным составом десантно-штурмового подразделения морской пехоты береговых войск Балтийского флота. Во время проведения учения морские пехотинцы отработали задачи по захвату плацдарма на морском побережье.

Быстроходные десантные катера «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Д-325» были включены в боевой состав Балтийского флота в 2015 году. С тех пор успешно выполняют задачи по переброске боевой техники и морского десанта к местам высадки.

Десантные катера проекта 21820 предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье людских контингентов, колесной и гусеничной техники. Высокая скорость катера обеспечивается наличием воздушной каверны на днище, мощными дизелями М507А-2Д и вентилируемыми водометными движителями.

Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение - 280 тонн, наибольшую длину - 45 метров, наибольшую ширину - 8,5 метра, осадку - 1,9 метра, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 метра - 35 узлов, максимальную дальность плавания - 500 морских миль, размеры грузового трюма - 27х6,8х2,34 метра, максимальную грузоподъемность - 140 тонн.

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