07.03.2025 (21:30)

Артиллерийский час проведен в соединениях и частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота

В соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота проведен артиллерийский час. Участие в данном мероприятии приняли все категории личного состава корабельных и береговых подразделений.

Артиллерийский час проводится с целью отработки и совершенствования действий личным составом, согласно боевых и эксплуатационных инструкций, улучшения практических навыков и отработки одиночных и групповых нормативов на боевых постах. Артиллерийский час начинается по учебной тревоге. Руководителем при проведении данного мероприятия является командир корабля.

Проводиться артиллерийский час должен в условиях постоянного и постепенного осложнения условий проведения, в обстановке максимально приближенной к боевой, в любую погоду, как дневных, так и ночных условиях. Разбивается он на 4 этапа. В рамках первого этапа военнослужащими Ленинградской военно-морской базы был отработан элемент отражения личным составом корабля средств воздушного нападения с разных высот и направлений.

Всего в мероприятии по проведению артиллерийского часа было задействовано свыше 200 военнослужащих. По итогу проведения артиллерийского часа был проведен разбор со всеми категориями личного состава под руководством командиров ракетно-артиллерийских боевых частей и командиров кораблей.

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