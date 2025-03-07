07.03.2025 (22:30)

В «Доме офицеров Ленинградского военного округа» состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

В ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Ленинградского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

Перед началом концертной программы была проведена торжественная церемония награждения военнослужащих и гражданского персонала государственными и ведомственными наградами. Кроме того, были вручены памятные знаки, ценные подарки и грамоты.

Командование Ленинградского военного округа отметило важность выполняемых девушками задач, поблагодарило за многолетнюю службу и профессионализм.

Концертную программу девушкам-военнослужащим Санкт-Петербургского гарнизона, курсантам высших военных учебных заведений и женам военнослужащих представил коллектив «Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа».

Безопасность и общественный правопорядок при проведении мероприятия были обеспечены военнослужащими подразделений военной полиции ЛенВО.

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