07.03.2025 (22:30)
В «Доме офицеров Ленинградского военного округа» состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
В ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Ленинградского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Перед началом концертной программы была проведена торжественная церемония награждения военнослужащих и гражданского персонала государственными и ведомственными наградами. Кроме того, были вручены памятные знаки, ценные подарки и грамоты.
Командование Ленинградского военного округа отметило важность выполняемых девушками задач, поблагодарило за многолетнюю службу и профессионализм.
Концертную программу девушкам-военнослужащим Санкт-Петербургского гарнизона, курсантам высших военных учебных заведений и женам военнослужащих представил коллектив «Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа».
Безопасность и общественный правопорядок при проведении мероприятия были обеспечены военнослужащими подразделений военной полиции ЛенВО.