07.03.2025 (16:30)

Военнослужащие ЦВО провели тренировку по антитеррору в Алтайском крае

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку незаконного вооруженного формирования на контрольно-пропускной пункт воинской части в Алтайском крае в ходе тренировки по антитеррору.

По замыслу мероприятия боевой подготовки противник предпринял попытку нападения на контрольно-пропускной пункт. Группа антитеррора выполнила блокирование, нейтрализацию и захват участников бандформирования. Также военнослужащие отработали взаимодействие и последовательность действий антитеррористического подразделения и использование специальных средств наблюдения.

В тренировке было задействовано около 30 военнослужащих.

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