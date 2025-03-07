07.03.2025 (16:30)
Военнослужащие ЦВО провели тренировку по антитеррору в Алтайском крае
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку незаконного вооруженного формирования на контрольно-пропускной пункт воинской части в Алтайском крае в ходе тренировки по антитеррору.
По замыслу мероприятия боевой подготовки противник предпринял попытку нападения на контрольно-пропускной пункт. Группа антитеррора выполнила блокирование, нейтрализацию и захват участников бандформирования. Также военнослужащие отработали взаимодействие и последовательность действий антитеррористического подразделения и использование специальных средств наблюдения.
В тренировке было задействовано около 30 военнослужащих.
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