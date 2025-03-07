07.03.2025 (19:20)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил женщин с наступающим 8 марта

Министр обороны РФ Андрей Белоусов со сцены Центрального академического театра Российской Армии поздравил женщин с наступающим 8 марта и привел примеры подвигов девушек-военнослужащих. Об этом он рассказал в ходе своей речи на торжественном концерте в честь праздника.

«Современную российскую армию невозможно представить без женщин. Это военные медики, связисты, геодезисты, снайперы, психологи, операторы беспилотных летательных аппаратов. Искренняя благодарность матерям наших военнослужащих. Вы воспитали истинных патриотов, настоящих защитников Отечества», - сказал Андрей Белоусов.

«Дорогие наши женщины, хочу сказать огромное вам спасибо, что вы с нами. Огромное вам спасибо, что вы есть. Огромное вам спасибо, что вы позволяете нам служить для вас точкой опоры, быть вашими защитниками. И хочу только одно сказать – будьте счастливы и улыбайтесь. Потому что когда женщина улыбается, как известно, мир становится лучше. Спасибо вам огромное», - подчеркнул Министр обороны РФ.

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию женщин-военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. В концерте приняли участие военные творческие коллективы, известные деятели отечественной культуры и искусства, а популярные артисты эстрады исполнили свои лучшие композиции.

На сцене театра выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, народные артисты России- Лев Лещенко, Лариса Долина и Александр Домогаров, заслуженные артисты России Аскар Абдразаков, Зара, Юта, Денис Майданов, артисты Глеб Матвейчук, Елизавета Долженкова, Алексей Петрухин.

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