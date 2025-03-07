07.03.2025 (14:30)

Воздушную разведку боевых порядков условного противника провели военнослужащие ЦВО в Кузбассе

Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели тренировку по воздушной разведке боевых порядков условного противника на занятиях по боевой подготовке в Кемеровской области.

В ходе практических занятий военнослужащие выполнили запуск беспилотников квадракоптерного типа с проведением воздушной разведки указанного района местности с различных высот. Военнослужащим предстояло обнаружить замаскированные позиции условного противника, установить их координаты, определить количество личного состава и техники. Все полученные в ходе разведки данные о позициях «противника» немедленно передавались на командный пункт для принятия решения на их дальнейшее уничтожение. В занятиях были применены передовые методы работы, используемые военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Кроме этого, военнослужащие расчётов FPV-дронов выполнили тренировочные полёты по разведанным координатам объектов условного противника с их условным уничтожением.

Всего в занятиях принимало участие более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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