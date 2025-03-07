07.03.2025 (13:30)

Огневую изоляцию условного противника в ночных условиях отработали молодые офицеры разведподразделений ЦВО в Новосибирской области

Молодые офицеры в рамках плановых учебных сборов на полигоне в Новосибирской области на практике отработали тактические приемы огневой изоляции района местности для проведения дальнейших действий по захвату позиций условного противника штурмовыми группами в ночных условиях с применением опыта специальной военной операции (СВО).

В рамках практических занятий разведчики отработали задачи по воздушной разведке позиций «противника» при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА), вскрыв структуру охранения неприятеля. После чего, военнослужащие в составе малых огневых группы в тёмное время суток выдвинулись в указанный район и, выполнив уничтожение разведдозоров и наблюдательных пунктов противника, изолировали подступы к его позициям, обеспечив беспрепятственное продвижение штурмовых групп к боевым порядкам «противника» для их уничтожения.

Кроме этого, военнослужащие отработали штурмовые действия по захвату здания условного командного пункта «неприятеля».

Практические действия разведчиками выполнялись в ночное время. Огонь военнослужащие вели из автоматов Калашникова и пулемётов ПКМ с использованием трассирующих боеприпасов, по мишеням имитирующим живую силу условного противника. Разведывательные действия выполнялись при помощи тепловизионной аппаратуры.

Как сообщалось ранее, более 300 молодых офицеров привлечено к плановым учебным сборам, программа которых построена на взаимодействии молодых офицеров с ветеранами СВО. Она закладывает основу знаний и умений, которые будут использовать младшие офицеры для обучения личного состава и руководства подразделениями при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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