07.03.2025 (12:30)

Представители командования общевойскового объединения ЦВО в Сибири поздравили женщин военнослужащих с 8 марта

Женщин-военнослужащих и гражданский персонал поздравил командующий общевойсковой армией с наступающим Международным женским днем 8 марта.

Более 60 женщинам приказом были объявлены благодарности. В преддверии Международного женского дня в штабе объединения все присутствующие представительницы прекрасного пола получили подарки и цветы. Также, для всех женщин командованием был организован праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

Военнослужащие-женщины, проходят службу в разведывательных, мотострелковых, медицинских подразделениях и подразделениях связи общевойсковой армии ЦВО.

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