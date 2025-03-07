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07.03.2025 (11:30)

Военные полицейские ЦВО провели профилактическое мероприятие для школьников Омска

Военнослужащие военной комендатуры города Омска провели профилактическое мероприятия для учащихся лицея № 6. Мероприятие было организовано по просьбе администрации учебного заведения.

Военные полицейские рассказали школьникам о необходимости быть бдительными при общении с незнакомыми гражданами, не совершать по собственной инициативе или по чьему-либо требованию противоправные действия в отношении объектов социальной и военной инфраструктуры, а также не передавать посторонним личные данные по телефону или в сети.

Кроме того, лицеистам напомнили об ответственности за нарушение российского законодательства, заострили внимание как действовать, если близкий человек попал под влияние мошенников.

По окончании мероприятия ребята задали все возникшие вопросы. Также военнослужащие рассказали об истории создания подразделения, особенностях прохождения службы в военной комендатуре. По взаимному соглашению администрации школы и командования военной комендатуры планируется сделать такие занятия регулярными с целью повышения уровня осведомлённости учащихся в вопросах антитеррористической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция
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