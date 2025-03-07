07.03.2025 (15:30)

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев поздравил женщин с Международным женским днём

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих-женщин и представительниц прекрасной половины из числа гражданского персонала ВМФ с Международным женским днём.

Торжественное собрание состоялось в музее Военно-морской славы филиала «Музейно-храмового комплекса ВС РФ» Минобороны России в Кронштадте.

Мероприятие началось со вступительного слова Главкома ВМФ.

«Ваш праздник символизирует наступление весны, утверждает важную роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были вдохновляющим нравственным ориентиром для нашего общества, страны и всех мужчин», - обратился к женщинам адмирал Александр Моисеев.

«Сегодня в этом зале присутствуют военнослужащие и медицинский персонал 1472 Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота, 442 Военно-клинического госпиталя Министерства обороны, которые с первых дней специальной военной операции спасают наших раненных военнослужащих», - отдельно отметил в своём выступлении Главком ВМФ.

«Именно вы, наши драгоценные женщины, делаете нас сильными, а значит и нашу страну непобедимой. Мы с огромной признательностью отмечаем ваш нелёгкий женский труд, восхищаемся вашей красотой, ценим вашу заботу! Ваши улыбки согревают наши сердца, а ваша любовь вдохновляет нас на подвиги!», - подытожил адмирал Александр Моисеев.

В завершении поздравления Главнокомандующий ВМФ пожелал женщинам мира и добра в их семьях, а также счастья и светлого будущего их детям.

Далее в торжественной обстановке наиболее отличившимся женщинам были вручены государственные и ведомственные награды, погоны с очередными воинскими званиями, благодарности и почётные грамоты. Женщины были награждены медалями «За спасение погибавших», медалями «Луки Крымского», медалями «Участнику специальной военной операции» и «За трудовую доблесть».

Помимо сотрудниц Главного штаба ВМФ на мероприятие были приглашены преподаватели и курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ и его филиалов. Всем женщинам при входе в зал были подарены букеты тюльпанов.

Продолжилось мероприятие выступлением Адмиралтейского оркестра Балтийского флота. Также выступили воспитанники Нахимовского военно-морского училища, кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, группа «Ярмарка» и солист театра «Санктъ-Петербургъ опера».

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