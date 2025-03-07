07.03.2025 (22:00)

Во Владивостоке моряки Тихоокеанского флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Долотову Ольгу Георгиевну

Во Владивостоке в преддверии Международного женского дня военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) поздравили ветерана Великой Отечественной войны младшего лейтенанта медицинской службы Долотову Ольгу Георгиевну.

Начальник отделения военно-политического отдела штаба и председатель женского совета ТОФ вручили Ольге Георгиевне поздравительное обращение от командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина и букет цветов. После поздравления Ольга Георгиевна в искренней обстановке рассказала офицерам о непростой службе на ТОФ в военные годы и после окончания войны.

Тихоокеанский флот регулярно поздравляет с праздниками ветеранов Великой Отечественной войны в зоне своей ответственности, а также оказывает им внимание и поддержку.

Младший лейтенант медицинской службы Долотова Ольга Георгиевна родилась 18 января 1928 г. Закончила медицинское училище с красным дипломом, сразу после выпуска была распределена в военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота в хирургическое отделение, где и проходила службу.

Имеет орден Великой Отечественной войны II степени и свидетельство об объявленной благодарности от Верховного Главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза Сталина И.В.

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