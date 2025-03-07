07.03.2025 (21:00)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил женщин-военнослужащих с Международным женским днём

Сегодня в коллективах объединений, соединений и воинских частей Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялись чествования женщин-военнослужащих и женщин гражданского персонала. Во Владивостоке в Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание и праздничный концерт для представительниц прекрасного пола.

Пред началом концерта к собравшимся обратился командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина:

«Дорогие наши женщины, вы играете большую роль в обеспечении боевой готовности флота, создаёте необходимый климат хорошей воинской дисциплины, примерности, подтянутости, так как сами являетесь образцом красоты, силы и воли.

Женщина – это не только хранительница домашнего очага, это еще и источник вдохновений. Посмотрите на карту мира, сколько островов названо в вашу честь», – отметил Виктор Николаевич.

Особое внимание командующий флотом уделил женщинам, чьи родные и близкие участвуют в специальной военной операции:

«Спасибо, что встали с нами в один строй, потому что от вас также зависит ситуация на фронте. Я уверен, что победа наша скорая, и в её достижении вы принимаете непосредственное участие. Низкий вам за это поклон», – подчеркнул адмирал Виктор Лиина.

После сказанных слов командующий ТОФ вручил награды и грамоты наиболее отличившимся женщинам. Военнослужащие были удостоены медалей «За отличие в военной службе» II степени, «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» и «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков». Приказом командующего ТОФ за высокий профессионализм, отличие по службе и вклад в поддержание боевой готовности сил флота многие женщины-военнослужащие были отмечены грамотами.

Ансамбль песни и пляски ТОФ подготовил концерт, который звучал для прекрасной половины человечества в погонах.

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