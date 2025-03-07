07.03.2025 (20:00)

В Тверском СВУ состоялась экскурсия для представителей «Ассамблеи народов мира»

В Тверском суворовском ордена Почета военном училище прошла экскурсия для участников Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов мира» во главе с Героем России, Генеральным директором организации Александром Дарковичем. Среди почетных гостей были заместитель Генерального директора организации Назиржон Абдуганиев, председатель правления регионального отделения Тверской области Алексей Мусатов, генерал-майор Витольд Завадский, председатель патриотической организации «Генеральский клуб», а также представители Общественной палаты и региональных отделений организации.

Гостям была представлена история училища, его традиции и современные условия подготовки будущих офицеров. Во время экскурсии они посетили учебные корпуса, спортивные площадки, музеи училища, где смогли ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о подвигах суворовцев и их вкладе в историю России. Особое внимание было уделено вопросам патриотического воспитания и подготовки будущих защитников Отечества.

Экскурсия позволила представителям «Ассамблеи народов мира» ближе познакомиться с системой военного образования и традициями Тверского суворовского училища, подчеркнув важность укрепления духовно-нравственных ценностей и преемственности поколений.

В завершение экскурсии начальник училища вручил гостям памятные подарки в знак признательности за их вклад в развитие межнационального сотрудничества и патриотического воспитания молодежи.

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