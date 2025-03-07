07.03.2025 (19:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведены мероприятия, посвященные Международному женскому дню

Командование и военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии поздравили прекрасную половину личного состава, а также членов семей офицеров и курсантов с Международным женским днём.

Перед началом торжественного собрания холл перед Белым залом наполнил аромат роз, которые вручали всем участницам мероприятия. Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев от всей души поздравил всех с праздником и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Продолжительными аплодисментами присутствующих сопровождалось награждение генерал-лейтенантом Сергеем Баканеевым военнослужащих и гражданского персонала.

Ярким продолжением торжественного мероприятия стал праздничный концерт. Молодые самодеятельные артисты вдохновенным исполнением порадовали зрителей.

В предпраздничные и праздничные дни для личного состава академии и членов их семей отделением по военно-политической работе организовано посещение театров и концертных площадок Санкт- Петербурга.

Традиции поздравлять прекрасную часть личного состава, членов семей военнослужащих командованием академии уделяется большое внимание. Мероприятия проводятся на высоком уровне организации и дарят женщинам прекрасные эмоции.

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