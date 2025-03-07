07.03.2025 (18:00)

В Москве прошла церемония награждения лауреатов второй всероссийской премии «Женщина-приZVание»

В Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил прошла торжественная церемония вручения второй всероссийской премии «Женщина-приZVание».

Организаторами премии является Главное командование ВКС, Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, Комитет Семей Воинов Отечества и ООО «СПК «Мегапир».

Всероссийская премия «Женщина-приZVание» создана для того, чтобы подчеркнуть значимость женщин, которые своим трудом, добротой и инициативами помогают укреплять тыл нашей страны. Это уникальная возможность для военнослужащих, членов женсоветов и общественных организаций получить заслуженное признание за свою деятельность.

В этом году лауреатом премии стали 14 женщин, которые представляют Москву и Санкт-Петербург, Ярославскую, Самарскую, Тверскую, Астраханскую, Московскую, Саратовскую области.

Лауреатами премии стали в номинациях:

«Духовно-психологическая поддержка» - Виноградова Елена Михайловна (г. Ярославль);

«Память сердца» - Речман Наталья Николаевна (г.Саратов);

«Патриотическое воспитание» - Дороничева Екатерина Алексеевна (г. Санкт-Петербург);

«Культура на службе Отечества» - Макеева Анастасия Васильевна (г. Москва);

«Ради мира на Земле» - Грушевская Вера Константиновна (г. Ногинск);

«Вместе - мы сила!» - Колотовкина Екатерина Игоревна (г. Самара);

«Милосердие ради жизни» - Зуева Ксения Владимировна (г. Сызрань);

«Волонтерская инициатива» - Колышкова Надежда Алексеевна (г. Тверь);

«Крепкий тыл» - Русинова Юлия Васильевна (г. Ахтубинск);

«В объективе СВОи» - Костякова Ирина Викторовна (г. Клин);

«Вместе к Победе!» - Соколова Ирина Викторовна (г. Москва);

«За СВОих!» - Просекова Наталья Геннадьевна (г. Москва);

«Музыка во имя Победы!» - Осипова Анна Владимировна (Юта) (г. Москва);

«Сила в праVде!» - Михайлова Анастасия Леонидовна.

Участие в награждении традиционно принимали видные государственные и общественные деятели, представители культуры, искусства и медиа. Среди них: заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе, генерал-майор Игорь Романов, Герой РФ полковник Сергей Демьяненко, Герой РФ подполковник Александр Карамышев, Герой РФ Начальник Главного Штаба ВВПОД «Юнармия» Владислав Головин, Герой РФ лётчик-космонавт РФ полковник ВВС Валерий Токарев, Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова, народный артист РФ, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Московский джазовый оркестр п/у Игоря Бутмана» Игорь Бутман, народный артист РФ, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов, народный художник РФ Юрий Орлов, заслуженный артист РФ депутат Государственной Думы РФ Денис Майданов, заместитель главного редактора Информационного агентства «ТАСС» Андрей Цицинов, корреспондент службы информации «Телекомпания НТВ» Алексей Ивлиев, олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России Анна Чичерова, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы, чемпион России, заслуженный мастер спорта России, капитан ВСРФ Алексей Черемисинов, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова, председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса ВС «Мегапир», член Общественной палаты РФ Александр Каньшин, заместитель генерального директора компании «Эстель» Роман Яковлев, настоятель Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами – главного Храма Воздушно-космических сил – протоиерей Константин Татаринцев, председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, генерал-майор Владимир Байкин.

Большой неожиданностью для всех собравшихся стало видеоприветствие в начале церемонии. Ко всем организаторам и участникам премии «Женщина-приZVание» с Международной космической станции обратился экипаж МКС - российские космонавты Роскосмоса Алексей Овечкин, Иван Вагнер и Алексей Горбунов. Они пожелал успехов лауреатам, сил в их благородном деле, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

В концертной программе творческие номера всем собравшимся представили Игорь Бутман, Дмитрий Певцов, Денис Майданов, Анна Осипова (Юта), Александр Галицкий, Академический хор русской песни радио «Орфей» (худ. рук. Николай Азаров), Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил (ВКС), Ансамбль гусляров «Весёлый перезвон» (рук. Анастасия Кубарева), хореографический ансамбль «Дэста» (рук.Анастасия Титова).

Были представлены номера военно-патриотической направленности. Зрители высоко оценили исполнительское мастерство артистов, награждая их каждый раз аплодисментами.

В холле гости премии с большим интересом знакомились с представленной фотовыставкой «Жена героя», посвященной женам, которые ждут своих мужчин-воинов, участников специальной военной операции. А все желающие могли принять участие в акции «Письмо солдату» и изготовлению оберегов для бойцов на СВО.

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