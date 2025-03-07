07.03.2025 (16:50)

Министр обороны РФ вручил награды отличившимся женщинам-военнослужащим участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга.

В числе награждаемых представительницы различных воинских специальностей, в том числе военные медики, психологи, связисты, которые продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей, а также в преддверии Международного женского дня пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

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