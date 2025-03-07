07.03.2025 (16:45)

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева поздравила женщин-военнослужащих с 8 марта в филиале госпиталя Бурденко

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева в преддверии Международного женского дня поздравила женщин-военнослужащих и медицинских работников 1-го филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко.

Она вручила государственные, ведомственные награды, ценные подарки и букеты цветов.

«Приехала поздравить вас с этим светлым праздником, Международным женским днем, который ассоциируется у каждого из нас, как праздник любви, весны, трепетного, очень нежного отношения к женщине. Многие стоят на передовой наравне с мужчинами плечом к плечу. Кто-то оказывает помощь и спасает жизни нашим раненым, ветеранам, нашим героям. Кто-то выхаживает их сейчас, наделяя их жизнь смыслом, чтобы двигаться дальше после тяжелейших ранений, окутывая любовью, заботой, уважением. И все это женщины. И мне хочется в этот день пожелать вам всем здоровья, сил, мудрости, терпения, в чем-то, возможно, даже и мужества, потому что сейчас это необходимо», - сказала она.

Затем замминистра обороны пообщалась с женщинами-военнослужащими, проходящими лечение в госпитале после ранений. Цивилева пожелала им скорейшего выздоровления. «Восстанавливайтесь, медицина будет стараться. Все сделаем, что нужно, поможем. Если какие-то есть вопросы в семье, какие-то личные, обязательно скажите. Мы, конечно же, все вопросы решим», - добавила она.

Для женщин выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.

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