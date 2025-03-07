07.03.2025 (17:00)
В штабе Восточного военного округа в Хабаровске состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию Международного женского дня
В Хабаровске в зале Военного совета штаба Восточного военного округа состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Международного женского дня – 8 марта.
В ходе мероприятия временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев поздравил военнослужащих женщин и гражданский персонал штаба Восточного военного округа с праздником.
Кроме того, генерал-лейтенант Михаил Носулев вручил наиболее отличившимся женщинам-военнослужащим ведомственные награды, грамоты и ценные подарки.
В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт, с участием артистов ансамбля песни и пляски ВВО. Для гостей прозвучали различные музыкальные композиции и народные песни.
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