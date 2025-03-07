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07.03.2025 (16:00)

В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, проведена тренировка с военнослужащими подразделений РЭБ

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялась тренировка с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе тренировки личный состав подразделений выполнил нормативы развертывания комплексов РЭБ и их маскировки, организовал охрану и оборону, осуществил подавление каналов управления и связи условного противника.

Кроме того, были отработаны задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах и нанесение радиоэлектронных ударов по пунктам управления условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска РЭБ
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