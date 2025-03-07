07.03.2025 (16:00)
В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, проведена тренировка с военнослужащими подразделений РЭБ
В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялась тренировка с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В ходе тренировки личный состав подразделений выполнил нормативы развертывания комплексов РЭБ и их маскировки, организовал охрану и оборону, осуществил подавление каналов управления и связи условного противника.
Кроме того, были отработаны задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах и нанесение радиоэлектронных ударов по пунктам управления условного противника.
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