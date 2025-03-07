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07.03.2025 (15:00)

В Жилищно-коммунальной службе Минобороны России идёт подготовка к проведению работ текущего ремонта

В зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №8 (г. Чита) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) расположено более 120 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В целях обеспечения потребителей коммунальных услуг бесперебойной подачей энергоресурсов на объектах Службы ежегодно проводятся текущий ремонт зданий и сооружений.

В преддверии проведения ремонтных работ 2025 года, в военных городках, дислоцированных на территории Забайкальского края организована подготовка к формированию Плана по проведению осмотра объектов жилищно-коммунального назначения.

К выполнению работ планируется приступить в II квартале 2025 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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