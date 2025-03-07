07.03.2025 (14:00)

Штурмовики армейского корпуса ВВО на Сахалине оттачивают навыки по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника

Штурмовики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совершенствуют навыки по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника.

В ходе проведения занятия на полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий, военнослужащие армейского корпуса ВВО осваивают перемещение боевых групп по полю боя, лесистой местности, а также передвижение и ведение боя в окопах «противника».

Для прикрытия личного состава при ведении учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника. Во время отработки данных вопросов мотострелки тренируются вести огонь из различных положений: «лёжа», «стоя» и «с колена», а также в движении.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой инструкторы применяют средства имитации и холостые патроны.

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