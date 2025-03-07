Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.03.2025 (14:00)

Штурмовики армейского корпуса ВВО на Сахалине оттачивают навыки по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника

Штурмовики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совершенствуют навыки по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника.

В ходе проведения занятия на полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий, военнослужащие армейского корпуса ВВО осваивают перемещение боевых групп по полю боя, лесистой местности, а также передвижение и ведение боя в окопах «противника».

Для прикрытия личного состава при ведении учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности.

Особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника. Во время отработки данных вопросов мотострелки тренируются вести огонь из различных положений: «лёжа», «стоя» и «с колена», а также в движении.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой инструкторы применяют средства имитации и холостые патроны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false