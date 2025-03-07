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07.03.2025 (13:00)

В Хабаровском крае в гвардейском мотострелковом соединении ВВО прошли праздничные мероприятия в преддверии Международного женского дня

В отдельном гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Хабаровском крае, состоялись праздничные мероприятия в преддверии Международного женского дня.

Представительниц прекрасного пола поздравил Герой России гвардии полковник Азатбек Омурбеков. В своей поздравительной речи он отметил, что этот праздник – прекрасная возможность выразить искреннюю благодарность за  труд, доброту, мудрость и вдохновение, которые женщины дарят каждый день».

«Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, тепла и счастья. Здоровья вам, душевного спокойствия, любви и благополучия! Спасибо за вашу чуткость, терпение и бесконечную заботу», - добавил Герой России.

На сцене клуба гвардейского соединения состоялся праздничный концерт. Перед зрителями выступил исполнитель, который прославляет в своих стихах мужество и отвагу военнослужащих соединения на линии боевого соприкосновения, Анатолий Карноухов.

На сцене прозвучали песни «Млечник», «Танкист Кирюха», «Помолись за меня жена» и другие. Зрители также услышали сольные композиции на саксофоне.

В завершении праздника под песню «Мужчина с цветами» военнослужащие соединения подарили цветы всем присутствующим женщинам.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Праздники
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