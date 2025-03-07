07.03.2025 (12:00)

Младшие офицеры ВВО проходят курс тактической медицины в ходе учебно-методических сборов в Хабаровском крае

На полигоне Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, выпускники высших учебных заведений 2024 года проходят курс тактической подготовки в ходе учебно-методических сборов.

В рамках занятий по боевой подготовке, под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы ВВО, военнослужащие проходят курс боевой тактической медицины с эвакуацией условно раненого и отражения нападения диверсионной группы условного противника.

Офицеры отрабатывают задачи по эвакуации раненного из «красной» зоны в «желтую», при этом учатся правильно организовывать прикрытие во время отработки практических действий.

Затем в безопасной зоне, обучающиеся отрабатывают действия по оказанию медицинской помощи. Основной задачей тренировки заключается в применении командирами подразделений правильных решений, в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий, как в обороне, так и в наступлении.

На практических занятиях отрабатываются вопросы применения медицинских и подручных средств, при оказании первой помощи, действия боевой группы при проведении экстренной эвакуации, условно раненного в безопасную зону.

Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО проходит с учётом опыта боевых действий, в том числе в зоне проведения СВО.

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