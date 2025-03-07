07.03.2025 (07:30)
Экипаж Ка-52м нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы, нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север», летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
Метки: