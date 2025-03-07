07.03.2025 (10:30)

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты и склад с боеприпасами ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 58 общевойсковой армии выполняют боевые задачи в на Ореховском направлении в Запорожской области.

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований, как днём, так и ночью.

Подразделения беспилотной авиации артиллеристов группировки войск «Днепр» постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая, при этом, боевую технику и живую силу ВСУ.

Получив координаты группы пехоты ВСУ пытавшейся закрепиться на позициях, расчеты РСЗО «Град» артиллерии общевойскового объединения выдвинулись в заданную точку и, по команде, точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту и склад с боеприпасами противника.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Расчеты «Градов» круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели.

После выполнения боевой задачи, расчеты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.

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