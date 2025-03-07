07.03.2025 (10:00)

В преддверии Международного женского дня военнослужащие группировки войск «Центр» поздравили женщин-медиков

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» поздравили медицинских работников госпиталя с приближающимся Международным женским днём в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Военные артисты выступили для женского коллектива госпиталя, исполнили праздничные композиции и инструментальные номера. Особенно женщинам-медикам понравилось исполнение песни «Эти глаза напротив». Каждой присутствовавшей девушке были подарены цветы, а также сладкие подарки, доставленные в зону СВО организацией «Народный фронт» Свердловской области. Завершив мероприятие, артисты поблагодарили медицинских работников за их ратный труд, пожелали счастья, терпения, любви, а также пообещали вернутся с обновленной программой к следующему празднику. Женщины горячо поблагодарили артистов за подаренные эмоции и улыбку на лицах в столь теплый весенний день.

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