07.03.2025 (09:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожают технику и укрепления ВСУ с помощью противотанковых управляемых ракет

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают успешно выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении, используя противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) для уничтожения техники и укреплений противника.

Обнаружив танк, артиллерийское самоходное орудие или бронированную боевую машину, оператор ПТУР пускает управляемую по проводу ракету, которая с высокой точностью поражает цели на дистанции до 5 километров. Кроме боевой техники наши военнослужащие неоднократно уничтожали оборудованные командные пункты, огневые гнёзда или долговременные сооружения ВСУ.

«Конкретная работа заключается в том, что мы выдвигаемся на определенную огневую позицию, занимаем какую-либо точку для ведения огня по противнику и наблюдаем. В случае обнаружения техники противника, ведем по ней огонь. Крайняя цель – бронетранспортёр MaxxPro. Машина была поражена полностью», - рассказал в ходе беседы военнослужащий с позывным «Оскар».

В условиях сложной оперативной обстановки, бойцы демонстрируют высокий уровень профессионализма и мастерства, эффективно применяя ПТУР для поражения целей на значительных дистанциях. Это позволяет минимизировать риски для личного состава и добиваться значительных успехов в ходе боевых действий.

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