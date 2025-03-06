06.03.2025 (20:30)

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Военно-Морского Флота по волейболу

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Военно-Морского Флота по волейболу, проводившийся с 1 по 6 марта 2025 года.

Данные соревнования входят в программу Спартакиады Военно-Морского Флота, которая включает в себя 20 видов спорта, 12 из которых по военно-прикладным.

Более 90 военнослужащих, представляющих сборные команды флотов и Каспийской флотилии, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчинённых главнокомандующему Военно-Морским Флотом, состязались в одном из самых динамичных видов спорта – волейболе.

По результатам соревнования в командном зачёте победителем стала сборная команда Северного флота. Второе место завоевала сборная команда Балтийского флота, а тройку призеров замкнула команда Тихоокеанского флота.

Победителей и призеров соревнований поздравил помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, который отметил высокую физическую и техническую подготовку спортсменов и обратил особое внимание, что в соответствии с решением главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева все спортивные мероприятия, проводимые в 2025 году, посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и году защитника Отечества.

По итогам проведённых девяти видов программы Спартакиады Военно-Морского Флота лидирует спортивный коллектив Северного флота. На втором месте спортивный коллектив ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». И тройку лидеров замыкает спортивный коллектив Балтийского флота.

Следующий вид программы Спартакиады – Чемпионат Военно-Морского Флота по хоккею, который пройдет в городе Санкт – Петербург с 16 по 19 марта 2025 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице