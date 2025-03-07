07.03.2025 (11:00)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота провёл ракетные и артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки провел в Баренцевом море комплекс учений с боевой стрельбой.

В ходе практических действий экипаж крейсера отработал все виды обороны одиночного корабля на переходе морем, а также выполнил задачи по подавлению целей условного противника, находящихся на побережье.

Выполнены артиллерийские стрельбы по береговым целям на побережье полуострова Рыбачий на удалении более 15 километров с использованием главного калибра корабля - артиллерийской установки АК-130.

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-МА2» в ходе отражения условной атаки средств нападения противника произвел практические пуски зенитных ракет по воздушным целям. Также была выполнена стрельба зенитными ракетами по надводной цели, в качестве которой выступила морская мишень.

В ходе противолодочного учения, которое проходило в двухстороннем формате, на стороне условного противника выступила одна из атомных подводных лодок Северного флота. Моряки крейсера своевременно обнаружили подводную цель и классифицировали её.

На завершающем этапе учения экипаж крейсера отработал атаку подводной лодки условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели. Стрельба выполнялась реактивными глубинными бомбами и практической самонаводящейся электрической торпедой.

В море также проведены тренировки по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде, в ходе которых отработаны вводные по обнаружению подводных диверсантов с помощью гидроакустической станции и их поражение. Особое внимание уделялось противодействию безэкипажным катерам и другим роботизированным системам условного противника. Проведены корабельные учения по борьбе за живучесть по различным сценариям и вводным.

Боевые упражнения проводились в полигонах боевой подготовки Северного флота. Районы проведения стрельб были своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации.

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