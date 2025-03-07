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07.03.2025 (08:30)

Мотострелки группировки войск «Восток» поздравили женщин Донбасса с Международным женским днём

В преддверии праздника мотострелки 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» поздравили женщин Донбасса с Международным женским днём.

Подарить живые цветы и праздничное настроение военнослужащие решили в тех населённых пунктах, которые были ими освобождены от подразделений украинских националистов.

В замен военнослужащие получали слова благодарности и восхищения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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