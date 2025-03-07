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07.03.2025 (08:00)

Штурмовые подразделения 114-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Андреевка ДНР

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения тщательно спланировали свои действия. Расчёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов выявили огневые позиции, места скопления личного состава противника, а также замаскированные позиции расчётов БПЛА ВСУ. Используя ударные дроны, дроны с системой сброса, уничтожили основные огневые точки противника, а также пункты временной дислокации и расчёты БПЛА ВСУ. Затем малыми группами провели зачистку огневых позиций, а также каждого здания и при дворовой застройки.

После полной зачистки населенного пункта Андреевка военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» установили флаг Российской Федерации и всеми узнаваемый флаг бригады.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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