07.03.2025 (08:00)

Штурмовые подразделения 114-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Андреевка ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения 114-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Андреевка ДНР

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения тщательно спланировали свои действия. Расчёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов выявили огневые позиции, места скопления личного состава противника, а также замаскированные позиции расчётов БПЛА ВСУ. Используя ударные дроны, дроны с системой сброса, уничтожили основные огневые точки противника, а также пункты временной дислокации и расчёты БПЛА ВСУ. Затем малыми группами провели зачистку огневых позиций, а также каждого здания и при дворовой застройки.

После полной зачистки населенного пункта Андреевка военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» установили флаг Российской Федерации и всеми узнаваемый флаг бригады.

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