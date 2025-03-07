07.03.2025 (09:00)

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих мотострелкового полка группировки войск «Центр» состоялось в зоне СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих 75-го отдельного мотострелкового полка группировки войск «Центр» государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, заслуженные медали военнослужащим вручил командир 75-го отдельного мотострелкового полка полковник Роман Брыков. Личный состав подразделения был награжден медалями «За отвагу», «За храбрость», «Суворова», «Жукова», «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции» и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

В завершение мероприятия командир полка поблагодарил военнослужащих за выполнение боевой задачи и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр».

В ходе проведения СВО военнослужащие 75-й отдельного мотострелкового полка за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач неоднократно были награждали высокими государственными и ведомственными наградами.

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