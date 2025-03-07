07.03.2025 (06:30)
Разведчики Южной группировки войск уничтожили в ДНР два склада боеприпасов и пикап ВСУ
Военнослужащие 79-го отдельного разведывательного батальона Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два склада боеприпасов ВСУ южнее н.п. Васюковка Донецкой Народной Республики. Точными сбросами с беспилотных летательных аппаратов склады были уничтожены, вызвав детонацию боекомплекта, находящегося внутри.
Помимо этого, операторами FPV-дронов 215-го гвардейского отдельного разведывательного батальона Южной группировки войск уничтожен замаскированный пикап ВСУ.
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