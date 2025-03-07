07.03.2025 (06:00)

Расчеты БпЛА полка ВДВ выявили и уничтожили подразделение ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА полка ВДВ выявили и уничтожили подразделение ВСУ в приграничном районе Курской области

Операторы БпЛА гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии обнаружили личный состав подразделения ВСУ в опорном пункте в приграничном районе Курской области.

В ходе аэроразведки позиций ВСУ оператором беспилотного летательного аппарата было обнаружено скопление личного состава противника на опорном пункте.

Передав месторасположения целей операторам ударных БПЛА группировки, десантники продолжили наблюдение за движением противника, тем самым корректируя работу операторов ударных дронов.

Беспилотник со взведенным боеприпасом взлетает со специальной платформы, которая обеспечивает безопасный запуск. После взлета оператор выводит дрон на цель и производит сброс над объектом противника. Камера фиксирует успешный подрыв боеприпаса и нанесение поражения украинским боевикам.

В дальнейшем, дополнительными сбросами с квадрокоптеров, бежавшие из опорного пункта украинские боевики были добиты в лесопосадках. Десантники ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за противником, отслеживают его передвижения, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

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